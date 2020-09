Man met busje vol wapens gepakt bij Duitse grens

De marechaussee heeft gisteravond een 35-jarige man aangehouden bij een controle net over de Duitse grens bij Beek in Gelderland. Hij reed onder invloed van drugs in een busje vol wapens, meldt Omroep Gelderland.

De controle was op de N325, even ten oosten van Nijmegen. Marechaussees merkten al direct dat er een sterke wietlucht uit het voertuig van de man kwam. Bij een doorzoeking bleek dat er een zak met hennep in de wagen lag.

Maar dat was niet het enige wat er in de bus werd gevonden. Bij uitgebreider onderzoek kwamen ook een vuurwapen, twee zelfgemaakte bijlen, meerdere messen en slagwapens boven water.

De marechaussee besloot de man daarop aan te houden voor verboden wapenbezit en het rijden onder invloed. De man, een Rotterdammer die verklaarde in de bus te wonen, zit nog altijd vast.