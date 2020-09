CDA Brabant: De Jonge en Omtzigt samen boegbeeld campagne

Pieter Omtzigt moet in de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen net zo'n prominente rol krijgen als Hugo de Jonge. Dat schrijft de Noord-Brabantse afdeling van het CDA in een brief aan het landelijk bestuur, die in handen is van RTL Nieuws.

De brief is verstuurd op 21 augustus, ruim een maand na de uitslag van de interne lijsttrekkerverkiezingen. De Brabantse CDA'ers willen dat hun partij met twee boegbeelden de campagne ingaat. "Zij aan zij. Dus niet alles automatisch op de nummer 1, maar strategisch inzetten van beide zeer competente heren."

Minister De Jonge won de turbulente verkiezing nipt van Kamerlid Omtzigt. In zijn overwinningstoespraak wees De Jonge zijn opponent aan als 'running mate'. De Brabantse afdeling wil op korte termijn duidelijkheid hebben over hoe die rol wordt ingevuld, en doet in de brief alvast enkele suggesties.

Net zo veel ondersteuning

Zo moet zowel de visie van De Jonge als die van Omtzigt terug te vinden zijn in het verkiezingsprogramma, en moeten ze allebei een vinger in de pap hebben bij het samenstellen van de kandidatenlijst. De Brabantse CDA'ers vinden ook dat Omtzigt net zo veel ondersteuning moet krijgen als De Jonge en net zo zichtbaar moet zijn.

"Dat wil wat ons betreft zeggen dat beide kandidaten een gesloten front vormen, maar daarnaast dat iedere keer gekeken wordt wie wanneer de meeste impact kan genereren voor de partij."

Het CDA heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer, uit juli, staat de partij op 13 tot 17 zetels, maar in recentere peilingen zakken de christendemocraten verder weg.