'Groep stapt naar hof om Akwasi alsnog te vervolgen'

Een groep mensen gaat een zogeheten artikel-12-procedure aanspannen bij het gerechtshof om rapper Akwasi toch voor de rechter te krijgen. Een van de 44 mensen die aangifte hadden gedaan tegen de rapper zegt dat tegen het ANP.

De groep is het oneens met het besluit van het Openbaar Ministerie om de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren. Het OM oordeelde vorige week dat hij schuldig was aan opruiing vanwege zijn Zwarte Pieten-dreigement bij een anti-racismedemonstratie in Amsterdam. Maar in ruil voor het openlijk afstand doen van zijn woorden vond het OM dat vervolging niet nodig is.

Een deel van de mensen die aangifte hadden gedaan vindt nu dat Akwasi toch moet worden vervolgd. Volgens een van hen, Pieter Hollenberg, is zeker een tiental mensen van plan om een procedure aan te spannen om dat voor elkaar te krijgen.

Moszkowicz

"Twee gaan op eigen houtje een artikel-12-procedure starten", zegt Hollenberg tegen het ANP. "Eentje twijfelt nog en acht mensen hebben besloten om samen op te trekken." De initiatiefnemer heeft naar eigen zeggen voormalig advocaat Bram Moszkowicz benaderd om de groep bij te staan. De NOS heeft Moszkowicz nog niet bereikt om dit te bevestigen.

Bij een artikel-12-procedure beslist het gerechtshof uiteindelijk of er voldoende reden is om toch over te gaan tot vervolging. Een woordvoerder van het gerechtshof in Amsterdam zegt niet te kunnen ingaan op de Akwasi-zaak.