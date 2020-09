Afghaanse vrouwen spelen nauwelijks rol bij vredesonderhandelingen

Afghaanse vrouwen blijken nauwelijks een rol te spelen bij de vredesonderhandelingen over hun land. Bij slechts een op de vijf besprekingen zit een vrouw aan tafel. Dat melden de hulporganisaties Oxfam Novib en Cordaid, daags nadat de vredesonderhandelingen met de Taliban en de Afghaanse regering zijn begonnen.

Voor het onderzoek onderzochten de organisaties tientallen bijeenkomsten en onderhandelingen rond het Afghaanse vredesproces tussen 2005 en 2020. Daaruit blijkt dat vrouwen in totaal 15 keer aanwezig waren (22 procent).

Helemaal geen vrouwen

Bij bijeenkomsten op hoog niveau, zoals de elf bijeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de Taliban, waren helemaal geen vrouwen. Terwijl die onderhandelingen een enorme invloed kunnen hebben op de toekomst van vrouwen in Afghanistan, schrijven de onderzoekers.

De Afghaanse regering heeft vijf vrouwen opgenomen in het onderhandelingsteam van 21 leden, maar de Taliban niet één. Het rapport roept op om vrouwen vanaf het begin als serieuze gesprekpartners bij de onderhandelingen te betrekken en benadrukt dat vrede duurzamer is wanneer vrouwen deelnemen.

"Helaas zien we dat Afghaanse vrouwen vaak alleen betrokken zijn als het over vrouwenrechten gaat", zegt Jaap van Hierden, landendirecteur van Cordaid in Afghanistan. "Vrouwen moeten standaard worden opgenomen als onmisbare gesprekspartners bij elke fase en elk onderwerp van de onderhandelingen."

Afgelopen weekend begonnen in de Qatarese hoofdstad Doha de vredesbesprekingen tussen de Talibanbeweging en de Afghaanse regering. Het overleg moet een einde maken aan bijna twintig jaar oorlog in Afghanistan.