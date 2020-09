China volgt 2,4 miljoen buitenlanders nauwlettend

China volgt 2,4 miljoen buitenlanders op de voet. Uit een enorme databank die naar internationale media is gelekt blijkt dat een Chinees techbedrijf op grote schaal persoonsgegevens verzamelt over sleutelfiguren wereldwijd.

In de Overseas Key Individuals Database staan personalia als geboortedatum, woonadres en een loopbaanbeschrijving, maar ook berichten van sociale media, psychologische rapporten en bankgegevens. Ook van directe familieleden worden die gegevens vergaard, zo staan de vrouw, 5-jarige zoon en vader van een belangrijke Australische politicus in het systeem.

"Als je de 14-jarige dochter bent van een politicus dan weten we dat de Chinese inlichtingendiensten je sociale media in de gaten houden", zegt Clive Hamilton, de Amerikaanse hoogleraar die de databank in handen kreeg van van een Chinese bron. "Het is echt heel sinister."

Premier, militairen en Natalie Imbruglia

Hamilton speelde de gegevens door naar verschillende internationale media, zoals The Daily Telegraph, The Washington Post en het Canadese Globe and Mail. Opvallend is dat in Australië de krant Financial Review en de zender ABC het nieuws naar buiten brachten. Beide media trokken vorige week journalisten terug uit China omdat het voor hen niet veilig zou zijn in het land.

Volgens de Australische media zitten er 35.000 landgenoten in het systeem, 51.000 Amerikanen en 10.000 Britten. Onder hen zijn de Australische premier Morrison, miljonairs, journalisten, hoge militairen en de zangeres Natalie Imbruglia. Ieder van hen wordt gerangschikt met een score van 1 tot 10. Dat kan helpen de meest invloedrijke personen te selecteren.

Beveiligingsexperts zeggen in de Australische media dat deze enorme operatie alleen bedoeld kan zijn om buitenlanders te beïnvloeden, mogelijk ook door compromitterend materiaal te verzamelen. Een van hen noemt dit "Cambridge Analytica on steriods", in een verwijzing naar het bedrijf dat voor de Amerikaanse verkiezingen gebruikersgegevens via sociale media verzamelde.

Psychologische oorlogsvoering

Het bedrijf achter de informatiegaring, Zhenhua Data uit Shenzhen, wilde niet reageren op het lek. Wel werd de website van het bedrijf offline gehaald toen journalisten vragen gingen stellen.

Eerder sprak het bedrijf op zijn website over psychologische oorlogsvoering, bijvoorbeeld door nepberichten op sociale media. Dat was volgens Zhenhua goedkoper dan traditionele oorlogsvoering.