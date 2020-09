Miljardair Bloomberg steekt 100 miljoen dollar in campagne Biden voor Florida

Oud-presidentskandidaat Michael Bloomberg wil zeker 100 miljoen dollar steken in de campagne van zijn voormalige rivaal Joe Biden, melden Amerikaanse media. De miljardair hoopt met de financiële injectie ervoor te zorgen dat de Democratische presidentskandidaat 'swing state' Florida wint.

Volgens The Washington Post is de gift een reactie op het voornemen van president Trump om uit eigen zak 100 miljoen dollar te investeren in zijn herverkiezingscampagne in Florida. In de peilingen heeft Biden in Florida een kleine voorsprong op Trump.

Trump wist bij de vorige presidentsverkiezingen nipt te winnen in de cruciale staat, die na Texas en Californië de meeste kiesmannen levert.

Miljard in eigen campagne

Bloomberg deed eerder een vergeefse poging om de presidentskandidaat namens de Democraten te worden. Hij stak zeker een miljard dollar in zijn eigen campagne, maar verloor kansloos. In maart gaf hij het op en besloot hij Biden te steunen. Hij heeft herhaaldelijk gezegd "alles te doen" om Trump te verslaan.

De miljardair heeft al tientallen miljoenen dollars bijgedragen aan verschillende Democratische campagnes. Zo steunde hij de Voto Latino-campagne, om leden van de latino-gemeenschap te helpen zich te registreren, en Swing Left, dat Democraten in swing states ondersteunt.

Biden haalde in augustus een recordbedrag van ruim 364 miljoen dollar op, fors meer dan de 210 miljoen die door Trumps campagne werd binnengehaald. Op 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus. Op 24 september begint de early voting, waarbij kiezers onder meer per post hun stem kunnen uitbrengen.