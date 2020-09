Wekdienst 13/9: Noordrijn-Westfalen naar de stembus • Max Verstappen wil revanche

Ander nieuws uit de nacht:

Naaktfoto's van bekende Belgen gaan 'harder rond dan covid': showbizzmedia in België zijn al dagen in de ban van sexting. Aanleiding zijn naaktfoto's van enkele bekende Vlamingen die de ronde doen in WhatsAppgroepen en andere sociale media.

Man gewond op oprit Sittard, mogelijk beschoten: de politie heeft in een woonwijk in Sittard een gewonde man gevonden. Het slachtoffer lag op de oprit van een huis. De man zei tegen agenten dat hij was beschoten.

Magneetvisser haalt kluis vol sieraden naar boven: een magneetvisser heeft in Assen een kluis vol sieraden opgevist. In de kluis zaten een aantal sleutelbossen, ringen, armbanden en kettingen van zilver en goud. Ook zaten er een piercing en een parelketting in een doosje in het kluisje.

En dan nog even dit:

Een Amerikaanse dierentuin is erin geslaagd een przewalskipaard te klonen uit genetisch materiaal dat al veertig jaar lang ingevroren was. Volgens de wetenschappers kan dit een belangrijke innovatie zijn in fokprogramma's: het nieuwe veulentje betekent meer genetische diversiteit voor zijn bedreigde soort.

De hengst kwam op 6 augustus ter wereld bij een paardenkloonbedrijf in Texas. Het genetische materiaal dat in 1980 van een soortgenoot was afgenomen, was daar in een donoreicel gestopt. Die eicel werd vervolgens bij een gewone merrie ingebracht, waarna het uitgroeide tot het veulen.

Dit is ze, het gekloonde przewalskiveulen genaamd Kurt: