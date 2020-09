Grote brand in historisch centrum Enkhuizen

In het oude centrum van Enkhuizen is een grote brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig. Het sein brand meester is inmiddels afgegeven, maar het nablussen gaat nog uren duren.

De brand brak rond 04.30 uur uit in een gebouw aan de Westerstraat, waar veel monumentale panden staan. Onduidelijk is nog hoeveel panden zijn getroffen.

Bewoners van een aantal panden zijn opgevangen in een nabijgelegen horecagelegenheid. Andere omwonenden werden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden in verband met de rook. Even voor 07.00 uur klonk het sein brand meester.