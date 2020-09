Gewonden door ongeluk met FlixBus in Noord-Duitsland

Bij een ongeluk met een bus van maatschappij FlixBus in het noorden van Duitsland is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Een van hen liep zware verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde rond 5.45 uur, met een bus die onderweg was van Praag naar Hamburg. Op de A24 in de buurt van de plaats Wöbbelin kantelde de bus, waardoor hij met de rechterkant naast de weg belandde. De oorzaak is niet duidelijk, maar de Duitse politie vermoedt dat de chauffeur even weg is gedommeld.

Allemaal naar ziekenhuis

Er zaten dertig passagiers in de bus. Onder de gewonden zijn Duitsers, maar ook reizigers met andere nationaliteiten. Alle passagiers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, meldt FlixBus op Twitter. De politie sprak in eerste instantie van drie zwaargewonden. Later werd dat aantal bijgesteld naar één.

Een 47-jarige Tsjech bestuurde de bus. Ook een andere chauffeur was aanwezig. "We kunnen bevestigen dat de rij- en rusttijden in acht zijn genomen", zei een Flixbus-woordvoerder tegen De Telegraaf.

De snelweg tussen Wöbbelin en Hagenow in de richting van Hamburg was vanwege het ongeluk urenlang afgesloten.