Snelheidsduivel rijdt 209 km per uur op Fries dijkje

Bij een controle op een smalle dijk bij het Friese dorp Sondel heeft de politie een snelheid geklokt van 209 kilometer per uur.

De 21-jarige bestuurder van de auto, die samen met twee passagiers onderweg was, is aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen.

Volgens Omrop Fryslân ging het om een routine-snelheidscontrole op de Sondelerdyk. Op het dijkweggetje geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

De 21-jarige inwoner uit de gemeente De Friese Meren was met zijn 209 kilometer per uur niet de enige overtreder van het gebod. Ook de 17-jarige bestuurder van een trekker moest zijn (tractor-)rijbewijs inleveren. Hij reed met 69 kilometer per uur over de Sondelerdyk, waar 25 is toegestaan. Een 33-jarige autobestuurder raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij 110 kilometer per uur reed.