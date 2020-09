NASA vraagt commerciële bedrijven maanstenen op te rapen en te verkopen

Volgens NASA is de oproep niet in strijd met het Ruimteverdrag uit 1967, waarin is afgesproken dat landen geen hemellichamen kunnen claimen. Volgens NASA kan elk bedrijf ter wereld zich namelijk aanmelden en is de maangrond pas in Amerikaans bezit als er is betaald.

Het project past in de plannen van NASA om de ruimtevaart steeds verder te commercialiseren. Zo stelde de ruimteorganisatie vorig jaar ruimtestation ISS open voor commercieel gebruik. In mei was SpaceX het eerste commerciële bedrijf dat een bemande ruimtecapsule lanceerde, met aan boord twee NASA-astronauten.