Grapperhaus wil strengere straffen voor bedreiging 'togadragers'

Het kabinet wil dat bedreiging van rechters, officieren van justitie en advocaten voortaan strenger kan worden bestraft. Minister Grapperhaus wil een maximale gevangenisstraf van vier jaar. Hij had al eerder aangekondigd dat hij ook de straf voor bedreiging van burgemeesters, wethouders en gedeputeerden naar vier jaar wil verhogen.

Beide voorstellen staan in een wetsontwerp met allerlei maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Nu is de maximale straf voor bedreiging nog twee jaar.

Grapperhaus benadrukt dat zogenoemde togadragers een onmisbare rol spelen in de rechtsstaat en dat de functies cruciaal zijn voor eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspleging. Met de verhoging wil de minister onderstrepen dat rechters, officieren van justitie en advocaten hun werk in vrijheid en veiligheid moeten kunnen doen en dat elke poging tot beïnvloeding door intimidatie onacceptabel is.

Het plan volgt op de moord op advocaat Derk Wiersum, in september vorig jaar. De moord veroorzaakte geschokte reacties, ook bij minister Grapperhaus. Hij sprak van een aanslag op de rechtsstaat.

Spoorwegemplacementen

Grapperhaus wil verder het illegaal verblijf op spoorwegemplacementen strafbaar maken. Hij wilde dat al regelen voor havens en luchthavens, maar hij voegt daar nu dus het spoor aan toe. "Logistieke knooppunten hebben een grote aantrekkingskracht op georganiseerde criminaliteit; op allerlei manieren dringen criminelen de beveiligde terreinen binnen op zoek naar illegale goederen, zoals drugs", zegt de minister. Op dit illegale verblijf komt maximaal een jaar celstraf te staan. Als er sprake is van binnendringen, bijvoorbeeld als iemand zich verstopt in een bedrijfswagen om het terrein op te komen, is ook twee jaar mogelijk.

Volgens het wetsvoorstel wordt ook in meer gevallen onderzoek mogelijk naar het vermogen van veroordeelde criminelen. In de praktijk komt het nu voor dat mensen die zijn veroordeeld een flinke geldboete of schadevergoeding niet betalen, terwijl er wel aanwijzingen zijn dat ze over geld beschikken.