Venezuela: Amerikaanse spion opgepakt

De Venezolaanse president Maduro heeft op de staatstelevisie gezegd dat zijn land een Amerikaanse spion heeft gearresteerd in de buurt van olieraffinaderijen in de staat Falcon.

Volgens Maduro is de spion een Amerikaanse marinier die op een CIA-basis in Irak heeft gewerkt. De man had volgens Maduro zware wapens bij zich en grote hoeveelheden contant geld.

De arrestatie vond plaats nadat de autoriteiten woensdag een "plan om een explosie te veroorzaken" hadden "ontdekt en verijdeld" bij een andere raffinaderij in de buurt van Caracas, zei Maduro..

Lange rijen

In Venezuela heerst een groot brandstoftekort. In het land met de grootste olievoorraden ter wereld staan kilometerslange rijen voor de tankstations.

De aardolie-industrie was een eeuw geleden de hoeksteen van de Venezolaanse economie, maar door verwaarlozing van de raffinaderijen is de productie gedaald tot een fractie van de 3,2 miljoen vaten per dag die er iets meer dan tien jaar geleden werden geproduceerd.

Gisteren kondigde de regering aan dat er een noodplan komt om de verdeling van brandstof te reguleren.