Drugsbende in regio Amsterdam opgerold, vier mensen opgepakt

De politie heeft in de regio Amsterdam een drugsbende opgerold. Vier mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 25 tot 46 jaar.

De recherche kreeg de organisatie na een uitgebreid opsporingsonderzoek in beeld. Dinsdag werd besloten in actie te komen. Op diverse locaties in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Lelystad, Zandvoort en een badplaats in Spanje werden invallen gedaan.

Bij deze invallen werden grote hoeveelheden softdrugs, elf voertuigen, zes vuurwapens en enkele honderdduizenden euro's in beslag genomen. De politie vermoedt dat deze goederen met winsten uit de handel in verdovende middelen zijn verkregen.

Het onderzoek is nog in volle gang. De verdachten komen uit Amsterdam, Amstelveen, Zandvoort en Uithoorn. Ze zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.