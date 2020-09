Miljoenennota: begroting gedomineerd door corona

"Corona is een aanslag op ons, onze samenleving en onze economie." Dat schrijft minister Hoekstra in het voorwoord van de Miljoenennota.

De rijksbegroting voor 2021 wordt gedomineerd door de gevolgen van corona, schrijft Hoekstra. Maar het gaat niet alleen over de coronacrisis. "We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt, er komen extra middelen voor betaalbare woningen en de gaswinning wordt verder afgebouwd."

Uitgelekt

Minister Hoekstra biedt de Miljoenennota volgende week dinsdag op Prinsjesdag aan aan de Tweede Kamer. Zoals elk jaar is het document van tevoren uitgelekt.

Hoekstra schrijft verder dat hij ervan overtuigd is dat Nederland de klap kan opvangen. "We gaan nu door een diep dal. Maar we komen er weer bovenop, sterker en weerbaarder."

Tweede golf

Eerder deze week werd al bekend dat het kabinet voor volgend jaar vooralsnog een economische groei van zo'n 3,5 procent verwacht. In de stukken zou ook staan dat de werkloosheid verder oploopt, maar dat de koopkracht van Nederlanders stijgt met gemiddeld 0,8 procent.

De vraag is wel wat de cijfers waard zijn. Door de coronacrisis is de nabije toekomst erg onzeker. Als er een tweede golf komt, kan de economie in veel zwaarder weer terechtkomen dan waar nu van uit wordt gegaan.