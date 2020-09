Beleggersvereniging wil opheldering over onbekende risico's bij DeGiro

De Vereniging van Effectenbezitters dreigt met een claim aan het adres van online broker DeGiro. Dat bevestigt de VEB na berichtgeving van Het Financieel Dagblad. Volgens de beleggersvereniging heeft DeGiro hen misleid.

Sinds de start in 2012 is DeGiro aan een snelle opmars bezig in Nederland. Het platform biedt de laagste transactiekosten, wat particuliere beleggers die zelf willen handelen op de beurs aantrekt. Al snel stelden concurrenten en de VEB vragen over of tegenover die lage transactiekosten een hoger risico stond. Dat werd door DeGiro ontkend.

Maar afgelopen zomer werd duidelijk dat toezichthouder AFM na onderzoek tot een andere conclusie is gekomen. Klanten van DeGiro hebben garant gestaan voor risicovolle beleggingen van een zusterbedrijf van DeGiro, het beleggingsfonds HiQ Invest. Zonder dat de klanten dit wisten.

"De zustermaatschappij heeft met onderpand van klanten transacties gedaan en de winst kunnen houden", zegt Errol Keyner van de VEB. "Als het goed gaat zelf rijker worden en als het fout gaat zijn de klanten de dupe. Een schande."

In het AFM-onderzoek zijn delen zwartgelakt, zegt Keyner. De VEB wil daarom van DeGiro onder andere weten hoe groot het probleem was en hoelang het heeft gespeeld.

Geen verliezen

De risico's die klanten liepen, hebben niet tot verliezen geleid. De constructie met HiQ is begin 2018 beëindigd, laat een woordvoerder weten. Op de vragen van de VEB zal DeGiro inhoudelijk reageren naar de VEB.

Keyner zegt niet te verwachten dat het tot een rechtszaak komt. "DeGiro wil dit hopelijk niet laten escaleren. Het is geen goed idee om ruzie te maken met je klanten." Als het aan de VEB ligt compenseert de online broker alsnog klanten die risico hebben gelopen.