Beschermer inheemse stammen Amazone gedood door pijl

In Brazilië is een topexpert op het gebied van geïsoleerde Amazonestammen gedood door een pijl in zijn borst. De 56-jarige Rieli Franciscato was in een afgelegen regio in het noordwesten van het land om een inheemse stam te volgen, toen hij en zijn expeditie werden aangevallen.

Een politieagent, die de groep vergezelde, vertelde dat Franciscato de pijl, die hem boven het hart raakte, er eigenhandig uittrok. "Hij schreeuwde het uit, trok de pijl uit zijn borst, rende 50 meter en zakte levenloos in elkaar."

Franciscato werkte voor Funai, de overheidsdienst voor de bescherming van de inheemse bevolking. Volgens fotojournalist Uchadi, die met hem meereisde, was Rieli op weg naar de geïsoleerde stam Cautario River. Die stam is gewoonlijk vreedzaam, vertelde Uchadi aan persbureau AFP. "Maar deze keer waren er vijf gewapende mannen, het leek wel oorlog."

Een lokale non-profitorganisatie, die door Franciscato in de jaren tachtig is opgericht, zegt dat de aanvallers niet konden onderscheiden of het om een vriend of vijand ging.

Geen contact

In het Amazonegebied wonen tientallen inheemse stammen, volgens Survival International, een organisatie die zich inzet voor deze vaak bedreigde bevolkingsgroepen. De afgelopen maanden zijn er meerdere volkeren gesignaleerd waarmee eerder nooit contact is geweest, Franciscato wilde deze volken volgen en in kaart te brengen, vertelt de organisatie.