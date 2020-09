China en India eens over terugtrekken troepen in grensconflict

China en India zijn het eens geworden over de terugtrekking van militairen uit het grensgebied tussen de landen in het Himalaya-gebergte. Op die manier moet de spanning in het gebied afnemen, stelden de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen in een gezamenlijk persbericht.

De ministers Jaishankar (India) en Wang (China) ontmoetten elkaar gisteravond in de Russische hoofdstad Moskou tijdens een top van Aziatische landen. In het gesprek van ruim twee uur werden ze het erover eens dat de spanning in niemands voordeel is, dat "verschillen niet mogen leiden tot geschillen" en dat ze in de toekomst in gesprek blijven om "vrede en rust" in de grensgebieden te bewaken.

Hoeveel troepen er precies worden teruggetrokken en wanneer dit moet gebeuren, is niet duidelijk. Op sommige plekken langs de grens zitten Indiase en Chinese troepen op enkele honderden meters van elkaar in een soort patstelling.

Korte oorlog

Het grensconflict tussen de grootmachten voert terug naar een korte oorlog in 1962 die door India werd verloren. Zowel China als India claimt sindsdien gebieden aan weerszijden van de ongeveer 3500 kilometer lange grens.

Het conflict tussen China en India past in een trend, vertelt correspondent Sjoerd den Daas. China treedt wereldwijd steeds assertiever op