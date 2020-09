Verdachte aangehouden in zaak doodgereden meisje Marken

De politie heeft een man uit Duitsland verhoord over de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het is de eigenaar van de grijze Mazda die volgens de politie "meer dan vermoedelijk" betrokken is geweest bij haar dood.

De politie meldt dat is vastgesteld dat de man de bestuurder was van de auto ten tijde van het ongeval. Het gaat om een 28-jarige Duitser die vrijwillig naar Nederland is gekomen na tussenkomst van een Nederlandse advocaat.

De man mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten, omdat er geen voorlopige hechtenis is toegestaan voor het feit waarvan hij wordt verdacht: verlaten van een plaats van een ongeval. Hij blijft nog wel verdachte.

Zolang het onderzoek loopt, doet de politie geen nadere mededelingen over de inhoud van het gesprek met de verdachte.

'Vele scenario's staan open'

Volgens het AD is ook de bijrijder verhoord, een 25-jarige Duitse man. Zijn rol wordt nog verder onderzocht.

Hun advocaat zegt tegen de krant dat de mannen op campingbezoek in Nederland waren. Daarna reden ze naar Marken. Onderweg hadden ze "mogelijk gevoeld" dat ze ergens overheen waren gereden. Ze hadden niet het idee dat ze iets aanreden, aldus de advocaat.

Kort daarna stapten ze uit op een parkeerplaats en inspecteerden ze de auto, zoals op vrijgegeven bewakingsbeelden van de politie was te zien.

De advocaat benadrukt dat er nog "vele scenario's" openstaan. "Waaronder het scenario dat Tamar al was aangereden of overleden en dat de huidige verdachten haar misschien daarna geraakt hebben met hun auto", zegt hij. "Het is van cruciaal belang dat alle mogelijke scenario's worden uitgezocht. Dat neemt veel tijd in beslag, maar doet wel recht aan het schrijnende incident."

Grijze Mazda

Tamar werd op 25 juli in de vroege ochtend door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Remsporen op de weg en de verwondingen op haar lichaam wezen erop dat ze hoogstwaarschijnlijk is omgekomen door een aanrijding.

Op 10 augustus werd de grijze Mazda in beslag genomen, nadat onder meer bewakingsbeelden waren vrijgegeven door de politie waarop de auto te zien was.

Drie dagen nadat Tamar was gevonden, deed haar moeder bij Op1 een oproep aan de automobilist om zich te melden: