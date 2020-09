A16 dicht na ongeluk met vrachtwagen bij Rotterdam

De A16 is vanaf knooppunt Ridderkerk richting Rotterdam afgesloten en blijft nog uren dicht, omdat de vrachtwagen uit de vangrail moet worden gehaald. De verwachting is dat het oponthoud nog tot het middaguur duurt. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A15 en de A4.

De chauffeur had volgens de politie gedronken en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de regionale omroep Rijnmond.