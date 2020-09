500.000 mensen geëvacueerd in Oregon vanwege bosbranden

Meer dan 500.000 mensen zijn in de Amerikaanse staat Oregon geëvacueerd vanwege bosbranden. Dat is ruim tien procent van alle inwoners van de staat met een bevolking van zo'n 4,2 miljoen.

In de staat, in het noordwesten van het land, woeden al dagenlang meerdere grote natuurbranden. Die worden aangewakkerd door de harde wind. Ook is sprake van hoge temperaturen. De plaatsen Detroit, Blue River, Vida, Phoenix en Talent zijn zwaar getroffen.

De plaatselijke autoriteiten vermoeden dat de branden zijn aangestoken en hebben daar een onderzoek naar ingesteld. Zeker vier personen kwamen bij de branden om het leven. Volgens de politie worden vermoedelijk meer lichamen ontdekt als uitgebrande woningen worden doorzocht.

Ook in Californië woeden grote natuurbranden. Die kostten het leven aan zeker tien mensen. Zestien mensen zijn als vermist opgegeven.