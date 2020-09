Trump weigert deadline TikTok te verlengen

De Amerikaanse deadline voor het moederbedrijf van de Chinese muziekvideo-app TikTok wordt niet verlengd. "Het wordt gesloten, of ze verkopen het", zei president Trump tegen de Amerikaanse pers.

De app wordt 15 september verboden in de VS als die dan nog in handen is van een Chinees bedrijf. De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico. De Chinese overheid zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen, maar volgens TikTok is dat niet het geval.

Het moederbedrijf maakte eerder bekend dat die deadline waarschijnlijk niet wordt gehaald. Nieuwe Chinese regelgeving heeft tot vertraging geleid bij de onderhandelingen. Op de valreep heeft de Chinese overheid in exportregelgeving opgenomen dat een dergelijke overname door een buitenlands bedrijf niet zomaar mag zonder instemming van Peking.

Als er op korte termijn geen overname komt, mag de app vanaf 15 september niet meer worden aangeboden in de appstores van Apple en Google. Welke gevolgen dit heeft voor Nederlandse TikTok-gebruikers is op dit moment nog niet duidelijk.

Kijkt China mee met jouw TikTok? NOS Stories deed er onderzoek naar, check hun bevindingen in de video: