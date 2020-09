Weer studentencafés Nijmegen dicht wegens coronabesmettingen

Burgemeester Bruls van Nijmegen gaat de problemen met kroegen waar steeds meer mensen besmet raken steviger aanpakken. Zo sluit hij opnieuw twee kroegen die te koppelen zijn aan een flink aantal coronabesmettingen. Het gaat om de studentencafés TweeKeerBellen en het Bascafé.

Volgens de burgemeester zijn er 17 (TweeKeerBellen) en 11 (Bascafé) besmettingen te herleiden tot die uitgaansgelegenheden. Hij verwacht dat dat aantal nog oploopt. TweeKeerBellen was in juli ook al gesloten omdat het café de coronaregels had overtreden.

Groter onderzoek

Op een persconferentie zei Bruls verder dat er een groter onderzoek komt naar meerdere horecazaken. Hij zei ook dat er daarna mogelijk nog meer cafés worden gesloten. Verder komt er extra overleg met Koninklijke Horeca Nederland en gaat Bruls contact leggen met studenten en universiteiten.

Eerder sloot Bruls al café Van Rijn in Nijmegen, ook vanwege de grote aantallen besmettingen. Inmiddels zijn dat er daar meer dan vijftig. Het café kreeg eerder veel kritiek van Bruls, omdat het de regels vooral na middernacht zou negeren.

Gisteren bood de uitbater van de populaire kroeg daarvoor zijn excuses aan. Vanwege het oplopen van het aantal coronabesmettingen zitten ook al meer dan tweehonderd mensen in quarantaine. Zij hebben meer dan 15 minuten nauw contact gehad met mensen die in Van Rijn waren geweest.