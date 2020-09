Scoutingleider moet cel in voor bezitten en verspreiden kinderporno

Een 35-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinder- en dierenporno.

De man was actief als leider van een scoutingclub in Elst. Volgens de rechtbank onderhield hij tussen 2015 en 2019 via sociale media contact met een groot aantal jongens, waarbij hij zich voordeed als meisje. Tussen de contacten zaten jongens die hij kende via zijn scoutinggroep. De gesprekken stuurde hij telkens de seksuele kant op, schrijft Omroep Gelderland.

Volgens de verdachte zocht hij op het internet naar kinderporno om het vervolgens naar de jongens te sturen om zo het praatje op gang te houden.

Zaak stil gehouden

De zaak kwam aan het rollen nadat de man aan de scouts onfatsoenlijke verzoeken deed, waar de ouders van de kinderen achter kwamen. De zaak werd door de gemeente, politie en scouting volgens de Gelderlander bewust stilgehouden, omdat ze geen onrust wilden veroorzaken. Na publicaties van de krant kregen alle ouders alsnog een brief van de gemeente.

Volgens de rechtbank heeft de man het vertrouwen van de jongens en hun ouders geschonden. De rechtbank legt hem een proeftijd op van drie jaar. Hij moet zich onder meer verplicht melden bij de reclassering en meewerken aan een diagnostisch onderzoek en eventuele ambulante behandeling.

Het Openbaar Ministerie had vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk.