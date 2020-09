Vluchtelingenorganisaties noemen Lesbos-deal kabinet beschamend

"Dat er na zo'n catastrofe op Lesbos zo weinig vluchtelingen naar Nederland mogen komen, vind ik echt beschamend." Dat zegt de directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen in reactie op het besluit van het kabinet om honderd mensen op te vangen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen na de brand in migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vijftig minderjarigen en vijftig kwetsbare migranten naar Nederland halen.

'Armzalig aanbod'

Het steekt Ceelen vooral dat de honderd migranten die nu naar Nederland komen, worden 'verrekend' met het totaal aantal migranten dat Nederland wil opnemen. Er is een afspraak dat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR elk jaar vijfhonderd asielzoekers aanwijst voor opvang in Nederland. Maar dat aantal is dit jaar al bereikt. Er zou nu een voorschot worden genomen op het aantal van volgend jaar.

"Dat betekent dat er honderd mensen minder uit landen komen die in oorlog zijn. Uit landen waarvan je vindt dat mensen naar Nederland moeten komen om een nieuw bestaan op te bouwen. Ik vind het een armzalig aanbod."

Asielprocedure

De voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Wil Eikelboom noemt de opvang van de honderd mensen "een lege huls". Hij denkt dat er door deze maatregelen uiteindelijk misschien zelfs minder mensen worden opgevangen.

"Het is niet gezegd dat deze honderd ook daadwerkelijk mogen blijven. Ze moeten in Nederland eerst door de asielprocedure en dan is het nog maar de vraag of ze een status krijgen. De vijfhonderd mensen die al zouden komen, zouden sowieso al de vluchtelingenstatus krijgen."

Ook VluchtelingenWerk Nederland verzet zich tegen de verrekening. "Als zelfs in het oog van zo'n ramp een uitruil nodig is ten koste van kwetsbare vluchtelingen elders, is dat heel wrang",zegt de organisatie. "We kunnen in het licht van de toch cynische onderhandelingen over de opvang alleen maar hopen dat Nederland een royaal gebaar gaat maken."

Ruimhartiger

Het liefste ziet Ceelen dat alle 13.000 mensen uit het kamp worden opgevangen. Stichting Vluchteling maakte zich met Defence for Children en VluchtelingenWerk Nederland steeds hard voor de opvang van vijfhonderd kinderen uit Moria.

"Nederland zou veel ruimhartiger moeten zijn en die vijfhonderd kinderen waar we altijd al om vroegen onderdak moeten bieden", zegt ze. "Zelfs als alle EU-lidstaten afzonderlijk honderd mensen opvangen, blijft Lesbos nog met 10.000 mensen zitten."