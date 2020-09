Action verkoopt geen messen meer aan kinderen onder de 16

Winkelketen Action verkoopt al een tijdje geen messen meer aan mensen jonger dan 16. Het verkoopverbod geldt voor alle 400 filialen in Nederland. Action nam dit besluit op verzoek van een wijkagent in Zaandam.

"Wij kregen in juni een signaal van een wijkagent dat hij in Zaandam een aantal minderjarigen had aangetroffen met een mes op zak dat ze bij Action hadden gekocht", zei een woordvoerder van de winkelketen tegen NH Nieuws. "We hebben direct actie ondernomen en besloten om geen messen meer te verkopen aan personen onder de 16 jaar."

Bij het schap voor de messen hangt in de winkel aan kaartje waarin gewezen wordt op het verkoopverbod. Daarnaast is er ook bij de kassa extra controle. "Zodra het mes onder de scanner komt, krijgt de kassamedewerker een melding dat er gekeken moet worden naar de leeftijd van de persoon die het mes koopt", zegt de woordvoerder.

Wapenbezit

De politie is blij met het optreden van Action. "De ervaring leert dat wij na deze actie, maanden later, geen mes meer hebben aangetroffen van de Action bij minderjarigen. Het wapenbezit onder jongeren is door deze actie duidelijk gedaald", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

De politie is bezorgd over het aantal steekpartijen met jonge daders en vaak ook jonge slachtoffers. In maart berichtte de NOS dat het aantal jongeren dat verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident in de afgelopen jaren is verdubbeld. Ook jongerenwerkers maken zich zorgen.