Diana Rigg overleden, de enige echte officiële Mrs.Bond

De Britse actrice Diana Rigg is overleden. Ze werd in de jaren 60 wereldberoemd door haar rol van Emma Peel in de tv-serie De Wrekers. In 1969 wist ze als enige Bondgirl geheim agent 007 aan de haak te slaan en werd ze de eerste officiële Mrs.Bond.

In 2013 verscheen ze voor het eerst in de serie Game of Thrones als Lady Olenna Tyrell, de manipulatieve grootmoeder van Margaery Tyrell. Met deze rol won ze twee prijzen en werd ze driemaal genomineerd voor een Emmy Award.

Diana Rigg is overleden aan kanker. Ze is 82 jaar geworden.

De Doorbraak

Tientallen actrices hadden in 1965 al auditie gedaan voor het nieuwe seizoen van de populaire Britse misdaadserie De Wrekers en er was zelfs al iemand gekozen. Maar de makers waren na de eerste twee afleveringen niet tevreden en daar was opeens Diana Rigg, tot dan een relatief onbekende actrice.

Ze had de serie nog nooit gezien, maar had direct een klik met die andere hoofdrolspeler, Patrick MacNee alias John Steed. In totaal maakten ze samen 51 afleveringen. De serie was een hit in veel landen, ook in Nederland.

Doordat De Wrekers ook aan Amerika werd verkocht werd Diana Rigg wereldberoemd. En een seks-symbool, van de ene op de andere dag. Dat zinde haar niet, ze nam later dan ook afstand van haar rol.

The name is Bond, Mrs.Bond

Hij gaf zich niet zomaar gewonnen, de eeuwige vrijgezel en vrouwenverslinder James Bond, maar in de film On her Majesty's secret service was het dan toch zover. Nadat hij door gravin Teresa di Vicenzo uit de penarie is gehaald, vraagt hij haar ten huwelijk.

Na de huwelijksvoltrekking rijden ze aan het einde van de film een onbezorgde toekomst tegemoet, maar (spoiler alert) daar denkt Bond-schurk Ernst Stavro Blofeld heel anders over. In een vuurgevecht laat Teresa het leven en eindigt de film met een treurende 007.

Het was Diana Rigg die de enige echte Mrs.Bond speelde. In You only live Twice was Bond weliswaar ook getrouwd, maar dat was een dekmantel en telde dus niet.

Game of Thrones

Rigg bleef films maken en was ook op het toneel actief. Langzaam maar zeker dreigde ze in de vergetelheid te raken, tot daar ineens de rol was in Game of Thrones, als Lady Olenna Tyrell (The Queen of Thorns). In 2017 verdween haar personage uit de serie. In 2019 baarde ze opzien door te verklaren dat ze nog nooit een aflevering van de serie had gezien.

Diana Rigg was twee keer getrouwd en gescheiden. Haar dochter is de actrice Rachael Stirling.