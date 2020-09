Hoogwerker valt om in Harderwijk, drie gewonden

In Harderwijk zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt nadat een hoogwerker was omgevallen bij werkzaamheden. Waardoor die is omgevallen, is nog niet duidelijk.

Twee van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Of de slachtoffers in de hoogwerker zaten of op de grond liepen, wordt nog onderzocht.

Ook de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft een onderzoek ingesteld, schrijft Omroep Gelderland.