Kool & The Gang-oprichter Ronald 'Khalis' Bell overleden

Muzikant Ronald 'Khalis' Bell, mede-oprichter van de wereldberoemde band Kool & The Gang, is overleden.

De songwriter en producer van grote hits als Celebration, Cherish en Jungle Boogie overleed onverwacht op 68-jarige leeftijd in zijn huis op de Maagdeneilanden. Dat maakte zijn vrouw, die ook zijn manager is, bekend in een persbericht. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Ronald Bell maakte al op jonge leeftijd muziek met vrienden en richtte in 1964 een voorloper op van de band die in 1969 de naam Kool & The Gang zou krijgen. Dat deed hij onder meer met zijn broer Robert 'Kool' Bell. 50 jaar was Ronald Bell de drijvende kracht achter de groep, waarin hij de saxofonist was. Door muziekstijlen als jazz, soul, r&b, popmuziek en funk te combineren, kreeg de band een eigen herkenbare stijl en scoorden ze wereldwijd hits.

Doorbraak

Het debuutalbum kwam uit in 1970, maar de doorbraak kwam drie jaar later met het album Wild and Peaceful. In de jaren 80 was de band op het hoogtepunt van z'n populariteit. Van de albums Ladies Night, Celebrate! en Emergency werden wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.

Kool & The Gang won onder meer twee Grammy Awards en meerdere American Music Awards.

Wall of Fame

In 2012 tourde de groep samen met rockband Van Halen en in 2014 volgde een tournee vanwege het 50-jarig bestaan van Kool & The Gang. Een jaar later kreeg Kool & The Gang een ster op de Walk of Fame in Hollywood.

Bell, vader van tien kinderen, wordt in besloten kring begraven.