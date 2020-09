Rutte roept Britten op zich aan brexit-afspraken te houden

Premier Rutte heeft de Britse regering opgeroepen het akkoord met de Europese Unie te respecteren. "Ik roep de Britten op te blijven handelen in de geest van het terugtrekkingsakkoord dat juridisch bindend is en niets te doen wat daarmee in tegenspraak is", zei hij in de Tweede Kamer.

Hij gaat ervan uit dat de Britten zich aan hun afspraken houden. De regering van premier Johnson kwam gisteren met een wetsvoorstel dat in strijd is met de afspraken die hij had gemaakt met de EU. Het gaat daarbij vooral om de status van Noord-Ierland.

Johnson wil toch geen grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, zoals wel is afgesproken. Volgens het akkoord komt de grens in zee te liggen en niet tussen Noord-Ierland en Ierland, waar het grensverkeer en de economie door controles ernstig gehinderd zou worden.

Ondermijnen

Gisteravond zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen al dat ze zeer bezorgd was. "Dit zou het internationale recht schenden en het vertrouwen ondermijnen."