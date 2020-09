Forse kritiek oppositie, wel genoeg steun voor Ruttes EU-deal herstelfonds

Premier Rutte gaf toe dat hij water bij de wijn heeft moeten doen. Zo wordt een deel van het herstelfonds als giften of subsidies aan landen gegeven, in plaats van in de vorm van leningen. Rutte vindt dat toch verdedigbaar omdat Nederland er economisch veel last van zou hebben als het slecht gaat met Spanje en Italië.

"En het is in het belang van Nederland als er een stabiele EU is, gezien de machtsblokken van de Verenigde Staten en China", zei hij. "Wij leven met ons kleine, welvarende land in een onzekere wereld. En wij kunnen het niet in ons eentje."

Compliment

Voor D66 had Rutte juist wat meer een 'pro-EU-gezicht' mogen laten zien. "Er gingen maanden van strijd aan vooraf", zei Kamerlid Sjoerdsma. "Maar de premier is over zijn schaduw heen gestapt en dat verdient een compliment."

GroenLinks is ook "eigenlijk wel blij" met het herstelfonds. Maar Kamerlid Van Ojik heeft net als de PvdA wel kritiek op de harde en zuinige opstelling van Nederland in de onderhandelingen.