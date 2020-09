Oud-staatssecretaris Linschoten niet de cel in voor belastingfraude

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten hoeft niet de cel in voor het sjoemelen met belastingaangiftes. Het gerechtshof in Amsterdam legde hem in hoger beroep wel een werkstraf van 120 uur op.

Van 2010 tot 2012 deed Linschoten onjuiste belastingaangiftes vanuit zijn twee bv's. Daarmee benadeelde hij de Belastingdienst voor ruim 100.000 euro.

Het OM had vijf maanden gevangenisstraf tegen Linschoten geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Die eis was gelijk aan de straf die de rechtbank in 2017 gaf. Het gerechtshof gaat hier niet in mee, omdat onvoldoende is bewezen dat Linschoten het geld blijvend achterover wilde drukken. Bovendien werd er in het acht jaar durende onderzoek nooit zwart geld bij hem aangetroffen.

Linschoten zat in de jaren 80 en 90 namens de VVD in de Tweede Kamer. Van 1994 tot 1996 was hij staatssecretaris van Sociale Zaken. Linschoten heeft altijd ontkend moedwillig te hebben gefraudeerd met zijn belastingaangiftes. Wel gaf hij toe "ongelooflijk slordig en laks" te zijn geweest.