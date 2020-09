Nog veel vragen in Kamer over PvdA-plan minimumuurloon

De Tweede Kamer reageert verdeeld op een plan van de PvdA om een minimumuurloon in te voeren. Het is zeer onzeker of een initiatiefwet van PvdA-Kamerlid Van Dijk op een meerderheid kan rekenen.

Er is nu een minimumloon van ruim 1650 euro bruto per maand voor een volledige baan, omgeacht of dat 36, 38 uur of 40 uur is. In de praktijk betekent dat dat er grote verschillen zijn tussen wat mensen met een minimumloon per uur verdienen, omdat de een een langere werkweek heeft dan de ander. Daarom pleit de oppositiepartij voor invoering van een minimumuurloon van zo'n 10 euro per uur. Gemiddeld zou dat een verhoging van ruim 3,5 procent betekenen, maar er zijn ook groepen die er veel meer op vooruit gaan.

Toeslagen nodig

In een Kamerdebat omarmden de oppositiepartijen SP, GroenLinks en 50Plus het PvdA-plan. Zij benadrukten dat mensen moeten kunnen rondkomen van een minimumloon en dat in de praktijk veel mensen nu allerlei toeslagen nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze zijn het eens met de PvdA dat het huidige stelsel niet meer van deze tijd is.

Ook regeringspartij ChristenUnie liet zich vooral positief uit. Van de deelnemers aan het debat hadden D66 en SGP gemengde gevoelens; VVD en CDA zijn ronduit tegen.

Werkgelegenheid

De tegenstanders benadrukken dat het nu invoeren van een minimumuurloon werkgevers op kosten zal jagen; zij zijn bang dat dat juist in deze coronatijd banen zal kosten. VVD-Kamerlid Tielen zei: "De PvdA zit er bij de timing helemaal naast. Wij willen niet tekenen voor verlies van banen."

Critici zetten er ook vraagtekens bij of het verhogen van het minimumuurloon niet een "te geïsoleerd plan" is. Zij vragen zich af of het plan bijvoorbeeld niet moet worden betrokken bij een totale herziening van het toeslagenstelsel. De Kamer en het kabinet hebben eerder gezegd dat ze voor zo'n herziening zijn.

De behandeling van de initiatiefwet gaat later verder. Dan zal Van Dijk de Kamer antwoorden.