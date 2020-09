Vrachtwagens met zonnepanelen op het dak gaan de weg op

Tien vrachtwagens met zonnepanelen op het dak gaan de komende weken de weg op voor een praktijktest. Er wordt gekeken of de panelen het ook goed blijven doen op een bewegende ondergrond, zoals een vrachtwagen. De vervoersbranche reageert enthousiast, maar benadrukt ook dat het om een kleine stap gaat, want de verduurzamingsopgave voor de sector blijft groot.

"Met deze praktijktest van het project Solar on Top willen we de laatste kinderziektes eruit halen", vertelt Martijn Ildiz van IM Efficiency, het bedrijf dat de zonnepanelen op vrachtauto's ontwikkelde. "Als deze testfase achter de rug is, willen we er in november echt mee beginnen."

De stroom wordt niet gebruikt om mee te rijden, vertelt hij. Maar om de elektriciteit mee op te wekken die de chauffeur gebruikt voor bijvoorbeeld de airco, koffiezetten, tv-kijken of een laptop opladen. Doorgaans wordt hiervoor nu diesel gebruikt, die wordt omgezet in elektriciteit, maar dat is niet erg duurzaam.

Goeie businesscase

"Daarbij gaat erg veel energie verloren, zelfs tot 85 procent als de wagen rijdt. Chauffeurs die stil staan, of ergens overnachten, laten hun diesel-aggregaat soms uren draaien, en dan is het energieverlies zelfs nog hoger", zegt Ildiz. "Dat leidt tot veel CO2-uitstoot en dieselwalmen. Als je die energie met zonnepanelen kunt opwekken, voorkom je dat."

De mogelijke energiebesparing is 5,5 procent, oftewel ruim 2000 liter diesel op jaarbasis per vrachtwagen. Ildiz: "Je gooit nu gewoon liters diesel weg om een beetje elektriciteit op te wekken. Dat is zonde." Er waren al wel eerder projecten, waarbij enkele panelen op het dak van een vrachtwagen lagen, maar nu wordt volgens Ildiz voor het eerst het hele dak benut.

Op een vrachtwagen passen ongeveer evenveel zonnepanelen als op een gemiddeld rijtjeshuis. Onderzoeker Bonna Newman van TNO, dat bij het project is betrokken, vertelt dat de businesscase nu al goed is, en dat die in de toekomst waarschijnlijk nog beter wordt.

Ook daken van auto's

"Dat komt omdat de prijzen van zonnepanelen spectaculair zijn gedaald". Niet alleen daken van vrachtwagens, maar ook van bussen en in de toekomst personenauto's zijn heel geschikt om zonnepanelen in te verwerken, zegt ze. Bij TNO wordt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Eén van de vrachtwagens die nu panelen heeft gekregen is van Vos Logistics. Volgens Eveline Vermeulen, duurzaamheidsmanager bij dat bedrijf, zijn veel van hun wagens geschikt om zonne-energie mee op te wekken. "Een trailer gaat tot twintig jaar mee, sommige wat korter, maar de kosten haal je er prima uit. Binnen een jaar of drie is het al terugverdiend."

Vos Logistics heeft meer dan 1200 vrachtwagens. Als de proef succesvol is, gaat het bedrijf er zeker mee aan de slag. "We ondersteunen veel verschillende duurzaamheidsinitiatieven. We vinden dat zelf belangrijk, maar ook voor onze klanten wordt duurzaamheid steeds belangrijker, die vragen er ook echt om."

Eerste stap

Toch is het ei van Columbus nog niet gevonden, zegt ze. Voorlopig leidt het goederentransport tot veel uitstoot. Zeker bij lange afstanden, tijdens internationale ritten, is er nog geen goed alternatief voor de huidige brandstoffen, doorgaans diesel. "Met zonnepanelen gaan we de oorlog niet winnen, maar het is wel een stap in de goeie richting. Voor ons is het een van de onderdelen naast bijvoorbeeld de inzet van alternatieve brandstoffen."

Ook Transport en Logistiek Nederland is positief over de zonnepanelen, maar stelt dat er daarnaast nog veel moet gebeuren. Want ook de uitstoot tijdens het rijden moet flink naar beneden. Aan alle verschillende opties die er nu zijn of worden ontwikkeld, zoals waterstof, elektrisch rijden of LNG (vloeibaar aardgas), zitten nog veel haken en ogen. Terwijl de sector zich wel realiseert dat de klimaatdoelen steeds dichterbij komen.