Nieuwe meststelsel moet eenvoudiger en milieuvriendelijker

Het Nederlandse meststelsel wordt grondig aangepakt. Het moet eenvoudiger worden "en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben". Dat schrijft minister Schouten in een visie, die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wat Schouten betreft blijven er straks twee manieren over om met mest om te gaan. Melkvee- en rundvleesveehouders moeten al hun mest op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt uitrijden. Ze kunnen daar onderling afspraken over maken. Varkens- en geitenhouders die hun mest niet in de buurt kwijt kunnen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om die af te voeren naar een mestverwerker.

Het meststelsel moet op de schop vanwege de regeldruk en de fraudegevoeligheid. "Toen ik aantrad als minister kwam ik er al snel achter dat het meststelsel ongelooflijk ingewikkeld is", zegt Schouten. "Daar wil ik verandering in brengen." Ze wil ook recht doen "aan de milieu-opgaven waar we voor staan".

Het uitrijden van mest op het land van de boer of van een collega in de buurt past bij de plannen die Schouten heeft voor een kringlooplandbouw. Daarin moeten stoffen zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt in hetzelfde gebied.

Schouten wil met haar nieuwe mestbeleid het mestoverschot aanpakken en de waterkwaliteit verbeteren. Als die waterkwaliteit in bepaalde gebieden slecht blijft, wil zij kunnen ingrijpen.