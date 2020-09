Zwart Milwaukee kijkt met argwaan naar de Democraten

De hoek 21st Street en North Avenue in Milwaukee is een stadswoestijn. Wat eens een uitgestrekte parkeerplaats was, is nu een desolate vlakte waar uit elke barst in het asfalt metershoog onkruid steekt. Achter een struik is een dakloze druk in de weer met oude matrassen om een plekje voor de nacht voor te bereiden. Een halfvergane boot ligt naast een stapel oude autobanden.

Reggie Jackson, een stadshistoricus die verbonden is aan America's Black Holocaust Museum, heeft ons met een reden naar deze plek gebracht. Hij groeide op in deze stad. Hij wijst naar een verlaten gebouw dat aan de rand van de parkeerplaats staat. "Dit gebouw was eens het grootste warenhuis van de staat Wisconsin. Toen ik als kleine jongen naar Milwaukee verhuisde, ging ik hier vaak met mijn moeder winkelen."