Opnieuw tientallen Wit-Russische demonstranten opgepakt

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk is het opnieuw tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de politie. Actievoerders blokkeerden een weg om politiewagens tegen te houden. Ze demonstreerden tegen de arrestatie van de Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova.

Volgens ooggetuigen heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Afgelopen zondag werden er al een paar honderd demonstranten aangehouden tijdens massale demonstraties tegen president Loekasjenko in alle grote steden van het land.

Het is al weken onrustig in Wit-Rusland. President Loekasjenko, 26 jaar aan de macht, won op 9 augustus volgens de officiële uitslag opnieuw de presidentsverkiezingen. Maar de oppositie, en ook de EU en de VS, zijn er van overtuigd dat hij alleen door schaamteloze fraude heeft gewonnen.

Paspoort verscheurd

Oppositieleider Kolesnikova werd door het regime gedwongen Wit-Rusland te verlaten, zeggen twee andere oppositieleden die bij haar waren en ook het land uit werden gezet. In tegenstelling tot de twee weigerde Kolesnikova te vertrekken. Ze verscheurde haar paspoort om uitzetting te voorkomen en werd daarop door de Wit-Russische grenspolitie gearresteerd.