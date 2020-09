Roekeloze weggebruiker krijgt strafeis volgens nieuwe wet: 'Levensgevaarlijke situatie'

Een 25-jarige man uit Zoetermeer heeft vandaag als eerste voor de rechter gestaan vanwege overtreding van een nieuwe wet tegen "roekeloosheid in het verkeer". De man reed begin april slingerend en onnodig langzaam over beide rijstroken van de N470. Ook had hij zijn telefoon en een lachgasballon in zijn handen.

Sinds begin dit jaar geldt de nieuwe wet waarmee roekeloze weggebruikers zwaarder kunnen worden gestraft, ook als ze bijvoorbeeld geen schade of ongelukken hebben veroorzaakt. Vandaag eiste het OM in Den Haag dan ook zes weken gevangenisstraf en een rijontzegging van twee maanden als straf.

"Door het gedrag van de verdachte is een levensgevaarlijke situatie ontstaan", zegt de officier van justitie. "Zijn gedrag was onvoorspelbaar, waardoor anderen - die harder reden - plots moesten remmen of uitwijken. Dat er niemand op een andere auto is gereden, mag een klein wonder heten."

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Verwarring

Minister Grapperhaus kondigde twee jaar geleden de wet aan om verkeersdelicten zwaarder te kunnen bestraffen. Hij was er "helemaal klaar mee" dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brachten "omdat ze zo nodig iets moeten appen".