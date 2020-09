Italiaanse maffiabaas eet vinger gevangenisbewaker

Een Siciliaanse maffiabaas is in de gevangenis van Rome volledig door het lint gegaan. Volgens Italiaanse media werd de 60-jarige Giuseppe Fanara, die levenslang vastzit, woest toen zijn cel werd doorzocht door zeven bewakers. Hij beet de rechterpink af van een van de bewakers.

Omdat de vinger van de bewaker niet werd teruggevonden, concludeert de Romeinse aanklager dat de gevangene de pink "dan wel zal hebben opgegeten".

Na de bijtactie viel Fanara de andere bewakers aan met een bezemsteel, waarbij hij dreigde de bewakers "af te slachten als varkens". Pas na twee uur wisten de agenten hem onder controle te krijgen.

Extra streng regime

Het incident gebeurde al op 17 juni, maar is nu pas naar buiten gekomen. Inmiddels is Fanara verplaatst naar de zwaarbeveiligde gevangenis van Sassari in Sardinië. Hij is onder meer aangeklaagd voor zware mishandeling.

Fanara behoorde tot de beruchte Cosa Nostra van Sicilië. Hij zit sinds 9 jaar vast onder een speciaal en extra streng gevangenisregime dat de Italiaanse autoriteiten hebben ingevoerd voor maffiosi. Het regime moet voorkomen dat maffiabazen hun zaakjes vanuit de cel kunnen blijven regelen.