Voor het eerst in decennia geschoten in grensconflict tussen India en China

Het grensconflict tussen beide grootmachten voert terug naar een korte oorlog in 1962 die door India werd verloren. Zowel China als India claimt sindsdien gebieden aan weerszijden van de ongeveer 3500 kilometer lange grens.

Oplaaien van conflict

In de afgelopen maanden laaide het conflict weer op. Zo kwamen er in juni zeker twintig Indiase militairen om het leven bij een confrontatie. Het is onbekend of er ook Chinese slachtoffers vielen.

Bij dat incident was niet geschoten, benadrukten de landen toen meteen na het incident. De troepen zouden elkaar hebben aangevallen met ijzeren staven en stenen.

Via diplomaten is de afgelopen weken aan de onderhandelingstafel geprobeerd de spanningen tussen China en India te verminderen. Maar vooralsnog zonder succes. Eerder dit jaar zei de Amerikaanse president Trump dat de VS bereid is te bemiddelen tussen de landen.