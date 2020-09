'Topadviseur Johnson stapt op na plannen voor schrappen brexit-afspraken'

Een belangrijke juridische adviseur van de Britse premier Johnson is opgestapt. Dat meldt de Financial Times. Jonathan Jones zou het niet eens zijn met het wetsvoorstel dat de regering zou willen indienen dat belangrijke delen van het uittredingsakkoord met de EU tenietdoet.

Bronnen laten aan de krant weten dat Jones "erg ongelukkig" is met de plannen om de afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland te herzien. Die afspraken moesten vastleggen dat een harde grens tussen beide landen voorkomen wordt in de toekomst. Maar met het wetsvoorstel van de Britse regering zouden die afspraken deels aan de kant worden gezet.

Morgen wordt bekend wat er precies in het wetsvoorstel staat. De regering ontkende gisteren dat ze op eerder gemaakte afspraken terug wil komen en zegt het akkoord te respecteren.

Jones niet de eerste topambtenaar die opstapt

Jones is al de zesde hoge ambtenaar die de regering-Johnson dit jaar uit onvrede verlaat. Volgens correspondent Tim de Wit is het opmerkelijk dat hij opstapt. "Dit geeft wel aan dat lang niet iedereen achter de schermen bij de regering-Johnson het eens is met deze koers. Het is weliswaar geen minister, maar wel een topambtenaar en een belangrijke juridisch adviseur van de premier."

De veronderstelde plannen van de Britse regering worden gezien als een bom onder de brexit-onderhandelingen. In oktober vorig jaar werden de EU en de Britten het eens over de voorwaarden voor de brexit. Begin dit jaar vertrok het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Nu geldt een overgangsperiode waarin het land zich nog aan EU-regels houdt. Aan het eind van dit jaar moet er een nieuw handelsakkoord liggen, maar de gesprekken daarover verlopen moeizaam.