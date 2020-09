Advocaten vrezen voor het leven van manager 'Hotel Rwanda'

De advocaten van de Rwandese mensenredder Paul Rusesabagina hebben een klacht ingediend bij de speciale rapporteur voor marteling van de Verenigde Naties. Ze zijn bang dat hun cliënt gemarteld wordt en misschien zelfs niet meer in leven is.

Rusesabagina (66) werd vorige week op verzoek van Rwanda in het buitenland opgepakt, vermoedelijk in Dubai. Zijn advocaten en familie hebben daar nog contact met hem gehad. De Rwandese president Kagame suggereerde zondag dat hij in een geheime operatie naar Rwanda is overgevlogen.

De advocaten willen dat de VN onmiddellijk een onderzoek begint. Ze doen ook een beroep op de Verenigde Arabische Emiraten om alle informatie die er over zijn verblijf in Dubai is, vrij te geven.

Hotel Rwanda

Paul Rusesabagina was in 1994 manager in een hotel in de Rwandese hoofdstad Kigali. In een paar maanden tijd vermoordden Hutu-milities naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's. Het lukte Rusesabagina om bijna 1300 mensen uit handen van de milities te redden. In 2004 werden zijn daden verfilmd in het voor meerdere Oscars genomineerde Hotel Rwanda.

Het arrestatiebevel tegen hem was mogelijk politiek gemotiveerd. "Rusesabagina heeft al vaker gezegd dat de regering van Rwanda een lastercampagne tegen hem voert", zei correspondent Elles van Gelder eerder. "Hij zou een politiek doelwit zijn, wegens zijn felle kritiek op het regime van president Kagame."