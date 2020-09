Fotograaf Rineke Dijkstra krijgt Johannes Vermeer Prijs

Rineke Dijkstra is de winnaar van de Johannes Vermeer Prijs 2020. Ze is "de koning van de Nederlandse portretkunst", zegt de jury over de 61-jarige fotograaf.

De winnaar van de jaarlijkse staatsprijs voor de kunsten krijgt 100.000 euro. Dat bedrag mag worden besteed aan een speciaal project binnen haar of zijn werkterrein.

Iconisch

Dijkstra heeft volgens de jury een iconische bijdrage geleverd aan de fotografie. Haar portretterende werk en filminstallaties zijn "uniek in de wereld" en dragen bij aan het internationale aanzien van de Nederlandse kunst. In 2017 won ze als eerste vrouw al de internationale Hasselblad Award voor haar oeuvre.

De fotograaf brak wereldwijd door met haar project Strandportretten in de jaren 90, foto's van pubers op het strand. "De kwetsbaarheid van deze jongvolwassenen, zich bewust van hun uiterlijk of juist niet, en de intimiteit die Dijkstra weet te bereiken, kenmerken haar hele verdere oeuvre", concludeert de jury.

Op 29 oktober krijgt Dijkstra de prijs uitgereikt in de Ridderzaal.