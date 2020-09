Ballonvaarder moet 65.000 euro betalen voor dode papegaaien

Een ballonvaarder uit Schijndel moet een vader en zoon zo'n 65.000 euro betalen omdat hij 3,5 jaar geleden tijdens een wedstrijd te laag langs het huis van de familie voer. Door het harde geluid van de branders gingen drie zeldzame papegaaien dood.

In een tussenvonnis in 2018 oordeelde de rechter al dat de dieren waren gestorven door de schrik. Extra onderzoek moest uitwijzen of het de verantwoordelijkheid was van deze ballonvaarder. Er deden namelijk meer ballonvaarders mee aan de wedstrijd. De omgeving van het huis van de papegaaienhouders was daarbij verboden terrein.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de ballonvaarder uit Schijndel op 15 meter afstand van het huis kwam. Andere ballonvaarders kwamen niet dichterbij dan zo'n 70 meter, schrijft Omroep Brabant. Daarom is de man volgens de rechter verantwoordelijk voor de dood van de papegaaien.

De vader en zoon uit Zundert hadden twee bedreigde hyacint-ara's, ter waarde van in totaal 40.000 euro. De derde papegaai had een waarde van 1250 euro. Daarnaast moet de ballonvaarder 14.000 euro schadevergoeding betalen omdat er geen jongen meer kunnen komen en de juridische kosten.