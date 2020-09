Sinterklaasintochten afgeblazen vanwege coronavirus

Alle sinterklaasintochten in de Gooi en Vechtstreek gaan in november niet door. Dat heeft de veiligheidsregio besloten. Volgens de burgemeesters van de gemeenten in de regio zijn grote sinterklaasintochten niet mogelijk vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, meldt NH Nieuws.

Dat betekent dat onder meer Hilversum, Weesp en Huizen geen intocht krijgen.

De intocht kan wel doorgaan, maar op een kleinschaligere manier, zegt voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes."Het maximum is 250 mensen, maar dat vind ik al te veel. We gaan het concentreren in buurtcentra, op scholen en in winkelcentra."

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is de eerste veiligheidsregio die alle grootschalige sinterklaasintochten afblaast.

Een aantal gemeenten heeft ook al besloten geen grote intocht te houden. Zo besloot Maastricht vandaag om de intocht van Sint niet door te laten gaan in verband met de te verwachten drukte. Amsterdam nam eerder al het besluit tot een aankomst van Sinterklaas zonder publiek. En er zijn meer gemeenten die besloten hebben om dit jaar geen traditionele intocht te houden, waaronder Helmond, Eindhoven en Heerenveen.