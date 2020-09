Man uit Utrecht aangehouden voor explosie bedrijfspand

De politie heeft een 23-jarige man uit Utrecht aangehouden in verband met een explosie in een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht.

Bij de explosie zaterdagnacht in de wijk Overvecht kwam een 29-jarige man uit Utrecht om het leven.

De Explosieven Opruimingdienst heeft na de ontploffing onderzoek gedaan, maar over de oorzaak van de ontploffing zijn geen mededelingen gedaan. Ook de rol van de arrestant is niet duidelijk, meldt RTV Utrecht.