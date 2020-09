Aantal besmetting per week loopt weer op

Het ziet er naar uit dat het aantal coronabesmettingen weer fors aan het stijgen is. De afgelopen zeven dagen zijn bij elkaar bijna 5000 mensen positief getest, ruim 1300 meer dan de voorgaande week.

De toename heeft deels te maken met de sterke toename van het aantal tests: vorige week heeft de GGD 180.000 tests afgenomen, weer 17.000 meer dan daarvoor. Maar dat verklaart niet alles, want 5000 positieve gevallen op 180.000 test betekent ruim 2,9 procent positieve gevallen, en dat is meer dan de 2,6 procent van de week ervoor. Het lijkt er dus op dat er ook verhoudingsgewijs meer mensen besmet zijn geraakt.

Het afgelopen etmaal zijn 797 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, toen het er 925 waren: het hoogste aantal sinds april. Maar het aantal is nog altijd duidelijk hoger dan de week ervoor, toen er gemiddeld 514 besmettingen per dag werden geregistreerd.

Gemeenten

De meeste positieve testen worden nog altijd gemeld in de grote steden. In Amsterdam zijn het vandaag 135 gevallen, in Rotterdam 77 en in Den Haag 44. Voor die laatste stad is dat veel minder dan piek van 115 besmettingen gisteren.

Omgerekend naar het aantal inwoners waren de afgelopen drie dagen de meeste besmettingen in Ouder-Amstel (5 per 10.000 inwoners), Amsterdam (4,3) en Weesp (4,1).

Opnames

Overigens blijft het aantal opnames in het ziekenhuis en de IC stabiel laag. Er liggen op dit moment niet of nauwelijks meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan in eerdere weken. Het aantal mensen dat overlijdt aan Covid19 lijkt nu zelf iets lager te zijn. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ziekenhuisopnames en doden altijd enkele weken achterlopen op de gemeten besmettingen.

Het RIVM komt morgen met een analyse van de cijfers in zijn wekelijkse rapportage.