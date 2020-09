Podcast De Dag: hoe de visserij een brexit-struikelblok werd

Deze week gaan de brexit-onderhandelingen weer verder. Vanwege corona ging het er de afgelopen tijd veel minder over, maar er breekt een spannende fase aan: voor het einde van het jaar moet er een handelsakkoord liggen. Tot nu toe zitten de gesprekken daarover muurvast en één van de grootste struikelblokken is de visserij.

NOS-correspondent Tim de Wit bezocht een vissersdorp in het zuidoosten van Engeland. Vissers daar hopen dat zij na 1 januari weer zoveel in Britse wateren mogen vissen als ze maar willen en dat oude, gouden tijden zullen herleven, vertelt hij in podcast De Dag. Maar hoe realistisch is dat? En wat betekent het voor Nederlandse vissers als de brexit-onderhandelingen mislukken en zij straks de Britse wateren inderdaad niet meer in mogen?