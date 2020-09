Uitgeloot bij studentenvereniging: 'Contact maken voor eerstejaars lastig'

Ze schreef zich in bij het Delftsch Studenten Corps, maar werd uitgeloot. Er was plek voor 410 studenten en er schreven zich ruim 750 studenten in. "Ik heb zitten huilen, al mijn vriendinnen waren wel ingeloot. Ik had me mega op mijn studententijd verheugd, maar hierdoor raakte ik minder gemotiveerd om in Delft te zijn."

Tijdens de eerste week van haar studie werktuigbouwkunde merkte ze dat contact leggen met studiegenoten lastiger is nu de colleges online worden gegeven. Twee keer in de week heeft ze fysiek college, de rest van de lessen zijn online. Ze verblijft tijdelijk alleen in een Airbnb in Delft. Van eenzaamheid heeft ze nog geen last, maar "een studentenhuis was wel gezelliger geweest", zegt ze.

Inmiddels is Donders wel ingeloot bij de studentenroeivereniging, waar ze zich voor de zekerheid voor inschreef.