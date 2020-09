Vreemdelingen vaker in isolatie geplaatst: 'Daar worden mensen nooit beter van'

Vreemdelingen in detentiecentra worden veel vaker in isolatie geplaatst dan in voorgaande jaren. De toename is opmerkelijk omdat het kabinet eerder al heeft toegezegd dat het de maatregel juist wil beperken.

Volgens het rapport van mensenrechtenorganisaties Amnesty, Dokters van de Wereld en Stichting LOS nam in verhouding tot het aantal vreemdelingen dat vastzat, de inzet van strafisolatie met ruim 56 procent toe. En dat is een zorgelijke ontwikkeling, zegt Annemarie Busser, onderzoeker voor Amnesty: "Mensen zitten daar niet omdat ze een straf moeten uitzitten of omdat ze zich slecht hebben gedragen in de samenleving. Ze zitten daar alleen in afwachting van hun uitzetting."

Volgens Busser is het belangrijk stil te staan bij het feit dat het niet om criminelen gaat. "Je moet er wel over nadenken hoe je deze mensen behandelt. Hoe hou je ze gereed voor vertrek en is daarvoor een regime nodig dat heel vergelijkbaar is met dat in gewone gevangenissen. "